Haberler Beşiktaş Keyıfler yerinde

Keyıfler yerinde

Lider ’ta yüzler gülüyor. Ligin zirvesinde yer alan ’ın dünkü idmanında futbolcular kartopu keyif yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 23:14 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Keyıfler yerinde

lideri 'ta keyifler yerinde... derbisini de kazanarak liderliğini sürdüren Beşiktaş, yarın 'nda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sabah yapılan idman öncesinde futbolcular kartopu keyfi yaptı. Sahaya çıkan Beşiktaşlı oyuncular, 'in başlattığı kartopu savaşında neşeli dakikalar yaşadı. ile Rosier'in karlar üzerindeki boğuşması kahkahalarla izlendi.

BARBEKÜ KEYFI
Beşiktaşlı futbolcular, dünkü antrenmanın ardından düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi. Partide futbolcuların neşesi dikkat çekti.

BAŞKAN ÇEBİ DE İZLEDİ
Siyah-Beyazlıların dün sabahki idmanını Başkan de saha kenarından izledi. 1.5 saat süren antrenman; pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve pas çalışmalarının ardından çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı. Beşiktaş, bugün 16.00'da yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek.

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