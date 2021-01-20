Keyıfler yerinde

Süper Lig lideri Beşiktaş'ta keyifler yerinde... G.Saray derbisini de kazanarak liderliğini sürdüren Beşiktaş, yarın Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sabah yapılan idman öncesinde futbolcular kartopu keyfi yaptı. Sahaya çıkan Beşiktaşlı oyuncular, Rosier'in başlattığı kartopu savaşında neşeli dakikalar yaşadı. Aboubakar ile Rosier'in karlar üzerindeki boğuşması kahkahalarla izlendi.

BARBEKÜ KEYFI

Beşiktaşlı futbolcular, dünkü antrenmanın ardından düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi. Partide futbolcuların neşesi dikkat çekti.

BAŞKAN ÇEBİ DE İZLEDİ

Siyah-Beyazlıların dün sabahki idmanını Başkan Ahmet Nur Çebi de saha kenarından izledi. 1.5 saat süren antrenman; pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarının ardından çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı. Beşiktaş, bugün 16.00'da yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek.