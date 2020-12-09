Beşiktaş’ta 3 eksik

3'te 3 yaparak zirveyle arasındaki puan farkını kapatan Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Önceki gün düz koşu yapan Ljajic ve sakatlığı süren Gökhan Töre salonda çalışken, Josef de Souza ise takımdan ayrı koşu yaptı. Covid-19 testi negatife dönen ve TFF protokollerini tamamlayan Hasic de takıma dahil oldu.