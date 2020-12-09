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’ta 3 eksik

3'te 3 yaparak zirveyle arasındaki puan farkını kapatan , maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 21:00 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Beşiktaş’ta 3 eksik

3'te 3 yaparak zirveyle arasındaki puan farkını kapatan , maçının hazırlıklarını sürdürdü. Önceki gün düz koşu yapan Ljajic ve sakatlığı süren salonda çalışken, Josef de Souza ise takımdan ayrı koşu yaptı. Covid-19 testi negatife dönen ve protokollerini tamamlayan Hasic de takıma dahil oldu.

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