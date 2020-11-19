Haberler Beşiktaş Balotelli'ye İngiliz rakip

Balotelli'ye İngiliz rakip

, 'ın listesindeki isimlerden olan İtalyan golcü için İngiliz Barnsley kulübünün de devreye girdiğini duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 22:20 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Balotelli'ye İngiliz rakip
Siyah-beyazlılar, ara döneminde kadrosuna mutlak bir forvet kazandırmak isterken gündemine yeniden 'yi almıştı. 'ın İtalyan golcü için girişimlere başlayacağı esnada sürpriz bir rakibi çıktı. Daha önce Inter, Milan, ve gibi takımların formasını giyen ve son olarak Brescia'da oynayan Mario Balotelli için uzun süredir 'ın devrede olduğu biliniyordu. Teknik direktör , golcü futbolcuyu veto etmesine karşın ilerleyen zamanlarda olumlu yanıt vermişti. , konu ile ilgili yazdığı haberde İtalyan golcüye takımlarından Barnsley'in talip olduğunu duyurdu. Aktarılan bilgilere göre şu anda Barnsley yetkilileri Chien Lee ve Paul Conway, hem Balotelli hem de menajeriyle ilk görüşmelerini gerçekleştirdi.
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