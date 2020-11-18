Beşiktaş haberleri: Yönetimin sözleşme paniği

Beşiktaş'ta sezon sonu sıkıntısı şimdiden gündemin ilk sırasına oturmuş durumda. Siyah-beyazlılarda bu sezon istenen kadro yapısının oluşturulamamasının en önemli etkenlerinden biri olarak, geçen sezonki kadronun birdenbire dağılması ve giden oyuncuların yerlerinin tek planda doldurulamaması dikkat çekiyor.

BİTMEDEN AYRILDILAR

Geçen sezon kadrosundan Karius ve Ruiz ile sezon bitmeden yolları ayıran, sözleşmesi biten Caner ve Gökhan'ı takımda tutamayan, Burak Yılmaz'ı alacaklarına karşılık gönderen Beşiktaş'ta Elneny, Diaby, Boateng gibi birçok yabancı oyuncu da kiralık kontratlarının bitmesi sonucu takımdan ayrılmışlardı.

OPSİYON BELİRSİZLİĞİ

Sezon yeniden yapılanma parolasıyla giren Beşiktaş'ta ne yazık ki yine benzer bir durum yaşanıyor. Rosier, Montero, Mensah ve Ghezzal'ın 1'er yıllık kiralık sözleşmeleri bulunurken Josef vde Souza ve Vincent Aboubakar'ın garanti sözleşmeleri de sezon sonu sona eriyor ve 1+1 yıllık sözleşmelerinde opsiyonun kullanılıp kullanılmayacağına ise sezon sonunda karar verilecek.

ANLAŞMALI AYRILIKLAR

Beşiktaş golcüsü Burak Yılmaz'a uyguladığı planı, teklif gelmesi halinde Ljajic ve Vida için de uygulamayı planlıyor. Takımın en çok kazanan iki oyuncusu durumunda bulunan Vida ve Ljajic, anlaşmalı bir şekilde alacaklarına karşılık gönderilmek isteniyor.

KENARDA BEKLİYORLAR

Beşiktaş'ta en büyük mali külfeti kadro dışı bırakılan oyuncular oluşturuyor. Mirin, Douglas, Lens ve Boyd'a teklifler olsa bile ödenecek maaşların şu anki ücretlerinden çok daha az olması oyuncuların Beşiktaş'ta kalmalarına neden oluyor.