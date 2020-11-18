Müthiş bir şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı Süper Lig'de coronavirüs tablosu giderek ağırlaşıyor... Özellikle lige verilen milli arada vaka sayıları giderek yükseliyor. Dün 3 pozitif vaka daha açıklayan Galatasaray'da toplam vaka sayısı 5'e çıkmış durumda. Sarı-Kırmızılılar'da Babel, Omar, Okan Kocuk, Belhanda ve Arda Turan'ın son testleri pozitif çıktı.

BEŞİKTAŞ ZİRVEDE! Takvim'in haberine göre; Covid tablosunun zirvesinde ise Beşiktaş yer alıyor. Siyah- Beyazlılar'da Vida, N'Sakala, Rosier, Necip, Hasic ve Lens karantina altında. Ayrıca 2 personelin testi de pozitif.

Fenerbahçe'de ise Ekvador Milli Takımı'na giden Enner Valencia'nın testi pozitif çıktı. Başakşehir'de ise ismi açıklanmayan bir futbolcu karantinaya alınmış durumda.

ÖNLEM ALMIYORLAR Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor'da 4, Konyaspor, Rizespor, Göztepe, Gaziantep ve Sivasspor'da 3, Gençlerbirliği'nde 2, Kayserispor'da ise 1 pozitif vaka bulunuyor.

Sürekli artan vakalar takımları çok zorlanken, futbolseverler, "Bu lig nasıl bitecek?" sorusunu soruyor. Yetkililer ise futbolcuların önlem almada çok yetersiz olduğunu belirtiyor.