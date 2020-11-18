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haberleri: Hangi kulüpte kaç pozitif vaka var?

8 haftanın geride bırakıldığı 'de adeta şoku yaşanıyor. Sürekli artan vakalar takımları çok zorlarken, futbolseverler, "Bu lig nasıl bitecek?" sorusunu soruyor. Peki şu anda hangi takımda kaç pozitif vaka var? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 04:19 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 05:17
Süper Lig haberleri: Hangi kulüpte kaç pozitif corona virüsü vakası var?

Müthiş bir şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı 'de coronavirüs tablosu giderek ağırlaşıyor... Özellikle lige verilen milli arada vaka sayıları giderek yükseliyor. Dün 3 pozitif vaka daha açıklayan 'da toplam 5'e çıkmış durumda. Sarı-Kırmızılılar'da Babel, Omar, Okan Kocuk, ve 'ın son testleri pozitif çıktı.

Süper Lig haberleri: Hangi kulüpte kaç pozitif corona virüsü vakası var?

BEŞİKTAŞ ZİRVEDE!

Takvim'in haberine göre; Covid tablosunun zirvesinde ise yer alıyor. Siyah- Beyazlılar'da Vida, N'Sakala, Rosier, Necip, Hasic ve Lens karantina altında. Ayrıca 2 personelin testi de pozitif.

Süper Lig haberleri: Hangi kulüpte kaç pozitif corona virüsü vakası var?

'de ise Ekvador 'na giden Enner Valencia'nın testi pozitif çıktı. 'de ise ismi açıklanmayan bir futbolcu karantinaya alınmış durumda.

Süper Lig haberleri: Hangi kulüpte kaç pozitif corona virüsü vakası var?

ÖNLEM ALMIYORLAR

ve 'da 4, , Rizespor, , ve 'da 3, 'nde 2, 'da ise 1 pozitif vaka bulunuyor.

Süper Lig haberleri: Hangi kulüpte kaç pozitif corona virüsü vakası var?

Sürekli artan vakalar takımları çok zorlanken, futbolseverler, "Bu lig nasıl bitecek?" sorusunu soruyor. Yetkililer ise futbolcuların önlem almada çok yetersiz olduğunu belirtiyor.

Süper Lig haberleri: Hangi kulüpte kaç pozitif corona virüsü vakası var?

İŞTE COVID TABLOSU: 8, 5, 4, Malatyaspor 4, 3, Rizespor 3, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1.

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