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için kararını verdi! | Son dakika haberleri

'ta tenik direktör , son 2 haftadır antrenmanda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 'i Medipol maçında sahaya sürmeyi planlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 20:40
Sergen Yalçın Adem Ljajic için kararını verdi! | Son dakika Beşiktaş haberleri

Özel hayatındaki sorunlar nedeniyle istenilen performansı bir türlü gösteremeyen , adeta yeniden doğdu.

Sürekli antrenman kaçıran ve kondisyon açısından alt seviyelerde olan Ljajic'in milli arayı sezon öncesi kampı gibi değerlendirdiği vurgulandı.

YALÇIN'DAN FLAŞ KARAR!

Milliyet'in haberine göre; Takımdaki corona virüsü vakaları nedeniyle mecburi rotasyona gidileceğinin farkında olan Sırp futbolcu, maçında teknik direktör 'ın en büyük kozlarından olacak.

Ljajic'i forvet arkasında serbest oynatmayı planlayan Yalçın, mücadele öncesi 29 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Mensah ile Josef'in takıma katılmaları ve Dorukhan'ın sakatlıktan çıkmasıyla formasını kaybeden Adem Ljajic bu sezon sadece 4-1 mağlup oldukları deplasmanında ilk 11'de yer almıştı.

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