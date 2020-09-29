Son dakika: Beşiktaş Josef de Souza'nın lisansını çıkardı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni transfer Josef de Souza'nın lisans krizi çözüldü.

Siyah-beyazlılar, FIFA'ya yaptığı geçici lisans başvurusunun ardından 31 yaşındaki oyuncunun lisansını TFF'ye bildirdi.

Josef de Souza, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

AL AHLI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Al Ahli, sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle Brezilyalı futbolcuyu geri çağırmıştı. Yıldız futbolcu da antrenman fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşıp eski kulübüne cevap niteliğinde bir paylaşım yapmıştı. Josef de Souza, paylaşımında "geri dönme ihtimalim sıfır (0)" ifadelerini kullanmıştı.