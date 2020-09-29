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transferde bombayı patlatıyor! Bereszynski 'evet' demeye hazır

'ta son dakika haberi... Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelen siyah beyazlılar, mücadeleden 4-1'lik mağlubiyetle ayrılmasının ardından transferde vites arttırmıştı. İtalyan kaynaklarca edinilen bilgilere göre sağ bek pozisyonu için 'yi düşünen Kara Kartal'a müjdeli haber geldi! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 19:38
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Bereszynski 'evet' demeye hazır

Yeni bir sağ bek takviyesi yapmak isteyen , aradığı ismi İtalya'da buldu. Çizme basınında yer alan bilgilere göre Kara Kartal, gündemine Polonyalı sağ bek 'yi aldı.

"EVET DEMEYE HAZIR"
Haber başlığında Bereszynski'nin Beşiktaş'ın teklifini kabul etmeye hazır olduğu ifade edilirken, Sampdoria'nın oyuncu için 5 milyon euroluk bonservis talep ettiği kaydedildi.

Beşiktaş'ın Sampdoria'ya yaptığı teklif şu an için kabul edilmemesine karşın oyuncunun siyah beyazlılara katılmak için yönetime mesaj gönderdiği kaydedildi.

SAMPDORIA SATMAK İSTİYOR
Bununla beraber Sampdoria'nın, Bereszynski'nin satışına uygun bir teklif gelmesi halinde onay verebileceği dile getirildi. Mavi beyazlı kulübün yetkilileri İtalyan basınına bu transfere onay verebileceklerini ifade etti.

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