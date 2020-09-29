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de 'nın lisansını çıkardı

dakika haberine göre; 'ta de 'nın lisans sorunu çözüldü. Siyah beyazlılar, FIFA'ya yaptığı geçici lisans başvurusunun ardından kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Josef de Souza'nın lisansını çıkardı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 17:33 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 23:24
Beşiktaş Josef de Souza'nın lisansını çıkardı

Süper Lig ekiplerinden 'ta yeni transfer de 'nın lisans krizi çözüldü.

Siyah-beyazlılar, FIFA'ya yaptığı geçici lisans başvurusunun ardından 31 yaşındaki oyuncunun lisansını TFF'ye bildirdi.

Josef de Souza, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde forma giyebilecek.

AL AHLI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Al Ahli, sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle Brezilyalı futbolcuyu geri çağırmıştı. Yıldız futbolcu da antrenman fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşıp eski kulübüne cevap niteliğinde bir paylaşım yapmıştı. Josef de Souza, paylaşımında "geri dönme ihtimalim sıfır (0)" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika | Beşiktaşta Josef de Souzanın lisansı çıktı

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