Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a iyi haber! DeAndre Yedlin'de sıcak gelişme

'a iyi haber! 'de sıcak gelişme

çalışmalarını sürdüren , bir yandan 'a getirdiği golcü oyuncu Vincent Aboubakar'ı bitirmek isterken, diğer yandan da sağ bek takviyesi için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlı takımın gündeminde yer alan konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 09:25
Beşiktaş'a iyi haber! DeAndre Yedlin'de sıcak gelişme

çalışmalarına ara vermeden devam eden 'ın, sağ bek adayları arasında yer alan konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre , 'li oyuncunun 1 yıllık sözleşmesini, 1 sezon daha uzatarak başka bir kulübe kiralayacak. Ülkesinden de teklif alan Yedlin'in Avrupa'da devam etmek istediği, bu nedenle siyah-beyazlı takımın teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi.

Yedlin, geçen sezon 16'sı olmak üzere toplam 20 maçta Newcastle United formasını giyerken 1 de gol attı. ABD'li sağ bek, bu sezon ise sadece İngiltere Lig Kupası'nda 1 maçta görev aldı. (Sabah)

BİZE ULAŞIN