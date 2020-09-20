Hakemler kötüydü

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın karantinada olması nedeniyle takımın başında yine yardımcı antrenör Murat Şahin yer aldı. Şahin 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından orta hakem Halil Umut Meler ve yardımcılarını suçladı. "Taç gözümün önünde oldu. Tyler'a dışarıdayken çalınıyor. Bize verilmesi gerekirken rakibe verildi" diyen Şahin, "Hakemlerin düzgün bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Maç içerisinde iki tarafa aynı şeyler verilmiyor. Standart yok" ifadelerini kullandı.

2'Yİ ATMAK LAZIMDI

Murat Şahin 90 dakikayla ilgili olarak ise şunları söyledi: "İlk yarı çok kötü değildik. Sahada hakim ve daha ne yaptığını bilen bir takımdık. İyi analiz ettik rakibi. 1-1 olmasına rağmen Ersin'in kurtarış yaptığını görmedim. Eksikler düzelecek zamanla. 2 puan kaybettik. Galip gelmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum. 2'yi atmak lazımdı. Daha aramıza katılacak oyuncular var. Hepsi bir araya geldiğinde 6. haftada eksiklerini gidermiş bir Beşiktaş'ı sahada bulacaklar. Artık önümüzdeki maça bakacağız."

ELİNE ÇARPIYOR, DEVAM DİYOR!

Beşiktaş yönetimi, Antalyaspor maçının son dakikalarında verilmeyen penaltı pozisyonuna isyan etti. Siyah-beyazlı yöneticiler, "Atiba'nın kafa vuruşunda top kaleye doğru giderken, arkasındaki Orgill'in koluna çarparak yön değiştiriyor ve dışarı gidiyor. Hakem Halil Umut Meler ilk anda korner kararı veriyor. Ardından VAR ile konuşan Meler, kararını yine değiştirmiyor ve 'net' penaltı pozisyonunda oyun korner ataşı ile başlıyor. Hakemin gözü önünde olan, VAR hakemlerinin defalarca izlediği ve net şekilde ele çarpan bir pozisyonda nasıl böyle bir karar çıkıyor anlamak mümkün değil. Bu kararlar bizim canımızı fazlasıyla yakıyor" diyerek isyanlarını dile getirdiler.