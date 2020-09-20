Haberler Beşiktaş Kartal tekledi

tekledi

Cyle Larin’in ilk yarıdaki golüyle devreyi 1-0 önde kapatan , 'un 18 yaşındaki Gökdeniz’in golüne engel olamadı, ilk beraberliğini aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 23:28 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 06:50
Kartal tekledi

, bu sezon evinde oynadığı ilk maçta 'la 1-1 berabere kaldı. Geçen hafta 'u deplasmanda mağlup ederek sezona moralli başlayan siyah- beyazlılar, dün akşam ise sahasında 2 puan birden bıraktı. Maça hızlı başlayan Kara Kartallar, 33'üncü dakikada Atiba'nın uzun topu ve Necip'in asistinde Kanadalı forvet Cyle Larin'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen siyah-beyazlılar devreyi bu skorla kapatmayı başardı.

RIO AVE ÖNCESİ KEYİFLER KAÇTI
İkinci yarının büyük çoğıunluğu karşılıklı ataklarla geçti. Mücadelenin son 5 dakikasına gelindiğinde ise sahneye genç oyuncu Gökdeniz Bayrakdar sahneye çıktı. 18 yaşındaki oyuncu, hızla Beşiktaş ceza sahasında girdi ve iki siyah-beyazlı oyuncuyu geçtikten sonra topu fileleri yollayarak skora denge getirdi. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca Beşiktaş, bu sezon evindeki ilk maçında 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Beşiktaş puanını 4'e yükseltirken, Rio Ave maçı öncesinde moral bozukluğu yaşadı.

CYLE LARIN YINE YAZDI
'ın forveti sezona mükemmel bir başlangıç yaptı. Cyle Larin 3. resmi maçta 2. golünü kaydetti. Daha önce PAOK ağlarını sarsan Kanadalı forvet dün de Antalyaspor maçında 'ın asistini gole çevirdi.

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