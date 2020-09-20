Kartal tekledi

Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı ilk maçta Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Geçen hafta Trabzonspor'u deplasmanda mağlup ederek sezona moralli başlayan siyah- beyazlılar, dün akşam ise sahasında 2 puan birden bıraktı. Maça hızlı başlayan Kara Kartallar, 33'üncü dakikada Atiba'nın uzun topu ve Necip'in asistinde Kanadalı forvet Cyle Larin'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen siyah-beyazlılar devreyi bu skorla kapatmayı başardı.

RIO AVE ÖNCESİ KEYİFLER KAÇTI

İkinci yarının büyük çoğıunluğu karşılıklı ataklarla geçti. Mücadelenin son 5 dakikasına gelindiğinde ise sahneye genç oyuncu Gökdeniz Bayrakdar sahneye çıktı. 18 yaşındaki oyuncu, hızla Beşiktaş ceza sahasında girdi ve iki siyah-beyazlı oyuncuyu geçtikten sonra topu fileleri yollayarak skora denge getirdi. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca Beşiktaş, bu sezon evindeki ilk maçında 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Beşiktaş puanını 4'e yükseltirken, Rio Ave maçı öncesinde moral bozukluğu yaşadı.



CYLE LARIN YINE YAZDI

Kartal'ın forveti sezona mükemmel bir başlangıç yaptı. Cyle Larin 3. resmi maçta 2. golünü kaydetti. Daha önce PAOK ağlarını sarsan Kanadalı forvet dün de Antalyaspor maçında Necip Uysal'ın asistini gole çevirdi.