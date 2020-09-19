Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş Antalyaspor'dan yeni Covid-19 testi talep etti

Son dakika: 'dan yeni Covid-19 testi talep etti

Son dakika haberine göre; Kulübü , ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu Kemal Erdoğan, bu akşam karşılaşacakları Fraport TAV maçı öncesinde kırmızı-beyazlı rakiplerini yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi yaptırmaya davet etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 14:01 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 14:12
Son dakika: Beşiktaş Antalyaspor'dan yeni Covid-19 testi talep etti

Açıklamalarda bulunan Erdoğan, "'un çok sayıda futbolcusu ile teknik ve idari heyet üyesinin Kovid-19 pozitif olduğu yönünde basın ve yer alan iddialar; sporcularımız ile teknik ve idari heyet üyelerimizin sağlığı hususunda endişe duymamıza neden oldu." diye konuştu.

"MASRAFLARI TARAFIMIZCA KARŞILANACAK"

Antalyaspor'un son açıklamasının kendilerini bir nebze rahatlattığını kaydeden Erdoğan şunları söyledi:

"Dün gece yapılan açıklamada, basın ve sosyal medyada yer alan iddiaların aksine, bir futbolcu ve bir personelde Kovid-19 bulgusuna rastlandığı ifade edilmesi tarafımızı bir nebze rahatlatmış olsa da A takımımızın sağlığını korumak, camiamızın ve taraftarlarımızın endişelerini gidermek için son bir test yapılması tarafımızca zaruri görülmektedir. Başta insan sağlığına verdiğimiz büyük önem ve kamuoyunda yaşanan endişeleri gidermek amacıyla 'da bulunan Antalyaspor kafilesini, masrafları tarafımızca karşılanacak Kovid-19 tanı testi yaptırmaya davet ediyoruz. İnsan sağlığına önem veren Antalyaspor'un da bu testten kaçınmayacağını düşünüyoruz. () da resmi bir yazıyla bu talebimizi ileterek başvurumuzu yaptık."

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