Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a transfer müjdesi! Sousa'ya izin çıktı

'a müjdesi! Sousa'ya izin çıktı

Portekiz ekibi , 'ın gündemindeki 'ya siyah-beyazlı kulüple görüşmesi için izin verdi. Bonservisi Shenzhen’de olan golcü futbolcunun da siyah-beyazlılara gelmeye hazır olduğu öğrenildi. , Kalinic'te mutlu sona ulaşamazsa Brezilyalı golcüyü kadrosuna katacak. | Son dakika haberleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 00:06 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 01:38
Beşiktaş'a transfer müjdesi! Sousa'ya izin çıktı

'ta santrfor transferi için farklı isimlerle temaslar sürerken gündeme gelen son isimlerden 'da olumlu gelişmeler yaşanıyor. asıllı Portekizli futbolcu için kiralık olarak formasını giydiği 'dan görüşme izni çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, bonservisi ekibi Shenzhen'de bulunan 31 yaşındaki golcüyle anlaşma sağlanırsa Portekiz ekibi, siyah-beyazlılara gitmesine onay verecek.

AY SONUNA KADAR BEKLEYECEKLER
, Shenzhen'le de Sousa'yı kiralamak için temaslarını sürdürüyor. Ancak Beşiktaş'ın birinci önceliği Nikola Kalinic. 32 yaşındaki Hırvat forvetin bonservisini almak için kulübü ile yaptığı görüşmelerin sonuçlanmasını bekleyen siyah-beyazlılar, ay sonuna kadar olumlu bir gelişme olmazsa Sousa üzerinde yoğunlaşacak. Benfica'da fazla forma şansı bulamayan, Çin Ligi'ne de dönmek istemeyen tecrübeli golcünün Beşiktaş'a transferine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

BİZE ULAŞIN