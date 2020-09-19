Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta rota Rosier

'ta rota Rosier

Sağ bek arayışlarını sürdüren , ’un 24 yaşındaki yıldızı 'i gündemine aldı. Fransız futbolcu için 1 milyon euroluk bütçe belirlendi. Yönetim, gelecek hafta içinde kiralama görüşmeleri için temasa geçecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 23:37 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta rota Rosier

Uzun süredir sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren , gündemine Portekiz ekibi 'un Fransız sağ beki 'i aldı. ve Davide Santon transferinde umduğunu bulamayan siyahbeyazlı kulüp, rotasını Portekiz'e çevirdi. Geçen sezon Fransız ekibi Dijon'dan Sporting'e olan 24 yaşındaki futbolcu için piyasa araştırmasına başlandı. Gelen haberlere göre kiralama ücreti ve yıllık maaş olarak bu transfere 1 milyon euro ayıran Beşiktaş yönetimi, önümüzdeki hafta içinde Rosier için Portekiz ekibi yetkilileriyle temasa geçecek. Olumlu sonuç alınırsa 1.75 boyundaki Fransız futbolcu ve menajeri ile görüşmeler start alacak.

OLMAZSA YENİDEN NAZIM SANGARE
Piyasa değeri 4 milyon euro civarında olan Valentin Rosier konusunda anlaşma sağlanamazsa rota tekrar 'dan Nazım Sangare'ye dönecek. 'nin de teklifte bulunduğu 26 yaşındaki futbolcu için Antalyaspor ile yeniden masaya oturulacak. Daha önce kabul edilmeyen 500 bin euro kiralama ve 500 bin euro satın alma teklifinin üzerine çıkılacak. Öte yandan Nazım Sangare'nin daha çok forma şansını bulabileceğini düşündüğü için Beşiktaş'a transfer olmak isteğini, Antalyaspor yönetimine ilettiği bildirildi. Tecrübeli futbolcunun, 'le forma rekabetinden dolayı F.Bahçe'ye sıcak bakmadığı öğrenildi. Rosier ve Sangare'nin durumu birkaç gün içinde netlik kazanacak.

BİZE ULAŞIN