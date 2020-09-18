Haberler Beşiktaş Rio Ave'nin hocası Mario Silva'dan Beşiktaş yorumu!

'nin hocası 'dan yorumu!

'ın 3. eleme turunda eşleştiği Portekiz temsilcisi 'nin teknik direktörü , siyah-beyazlı takımla ilgili konuştu. Silva, Beşiktaş'la oynamanın güzel olduğunu dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 11:42
Rio Ave'nin hocası Mario Silva'dan Beşiktaş yorumu!

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna 'nde devam edecek olan 'ın 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, bu turda Portekiz'in takımıyla eşleşti.

Bu eşleşme sonrası Portekiz ekibinin cephesinden ilk yorum geldi. Rio Ave Teknik Direktörü , konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu maç öncesi ligde Tondela ile zor bir karşılaşmaya çıkacağız. Takımı biraz dinlendirmemiz ve diğer oyuncularımıza fırsat vermemiz gerecek. Beşiktaş'la karşılaşmak güzel olacak. Futbolcuların değerlendirmesi gereken bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Rio Ave ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ev sahibi avantajını elinde bulunduracak. Zorlu karşılaşma 24 Eylül Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak.

BİZE ULAŞIN