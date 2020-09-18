Haberler Beşiktaş Ahmet Nur Çebi'den Gökhan Töre'ye: Oyna kazan

'den 'ye: Oyna kazan

, 'de mutlu sona ulaşılırken, transferin tamamlanmasındaki en büyük faktörün oyuncuyla kısa bir görüşme yapan Başkan olduğu öğrenildi. Çebi'nin oyuncuya, şunları söyledi: Şartlarımız belli. İstediğin ücreti almak istiyorsan, oynayıp kazanırsın.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 11:04 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 11:33
Ahmet Nur Çebi'den Gökhan Töre'ye: Oyna kazan

Başkanı , yılan hikayesine dönen transferini, yaptığı yarım saatlik görüşme sonrasında noktaladı ve oyuncuya imzayı attırdı. ile sözleşmesini fesheden Töre, siyah-beyazlı ekiple masaya oturmuş ancak anlaşma bir türlü gerçekleşmemişti. Beşiktaş'tan yıllık 1.2 milyon Euro istediği iddia edilen oyuncuya Beşiktaş'ın teklifi ise 600 bin Euro olmuştu. Aradaki uçurum nedeniyle bu bir türlü gerçekleşmezken devreye Başkan Ahmet Nur Çebi girdi. Dün oyuncuyla bir görüşme yapan Çebi, yaklaşık yarım saatlik görüşme sonrasında Gökhan Töre'ye imzayı attırdı.

4.5 MİLYON TL GARANTİ ÜCRET
Gökhan Töre ile bir görüşme gerçekleştiren Ahmet Nur Çebi, "İstediğin parayı kazanmak istiyorsan, oynadıkça kazanırsın" ifadelerini kullandı ve Töre'yle anlaşma sağlandı. Beşiktaş, Gökhan Töre'ye 4.5 milyon TL garanti ücret verecek ve maç başı da 100 bin TL ödeyecek. Töre, 40 maçta forma giyerse, yıllık ücreti 8.5 milyon TL'ye yükselecek.

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