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'tan atağı! Maçtan sonra...

çalışmalarını sürdüren , 'ın isteği doğrultusunda gündemine 'yi almıştı. Siyah-beyazlı yönetimin, ligde 'la oynanacak maç sonrası başkan 'le yeniden bir araya geleceği ifade edildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 08:44 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 08:48
Beşiktaş'tan Nazım Sangare atağı! Maçtan sonra...

'ın raporu sonrası sağ bek transferinde 'yi listenin ilk sırasına alan 'ta, çalışmalar sürüyor.

Siyah-beyazlılar yapılan son görüşmede anlaşma sağlayamadığı ile yeniden masaya oturma kararı aldı. Takvim'de yer alan habere göre başkan 'nin yarın 'da oynanacak maç sonrasında Antalyaspor Başkanı 'le bir araya gelerek transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi.

Milli futbolcu da Beşiktaş formasını giymeyi çok istiyor.

Kariyerine Alman ekiplerinden Aachen'in altyapısında başlayan Nazım Sangare, 2017 yılında Osnabrück'ten Antalyaspor'a oldu. ekibinde toplam 81 maça çıkan milli oyuncu, 3 gol atarken 10 da asist yapma başarısı gösterdi.

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