Beşiktaş'tan Nazım Sangare atağı! Maçtan sonra...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu sonrası sağ bek transferinde Nazım Sangare'yi listenin ilk sırasına alan Beşiktaş'ta, çalışmalar sürüyor.

Siyah-beyazlılar yapılan son görüşmede anlaşma sağlayamadığı Antalyaspor ile yeniden masaya oturma kararı aldı. Takvim'de yer alan habere göre başkan Ahmet Nur Çebi'nin yarın İstanbul'da oynanacak maç sonrasında Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'le bir araya gelerek transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi.

Milli futbolcu da Beşiktaş formasını giymeyi çok istiyor.

Kariyerine Alman ekiplerinden Aachen'in altyapısında başlayan Nazım Sangare, 2017 yılında Osnabrück'ten Antalyaspor'a transfer oldu. Akdeniz ekibinde toplam 81 maça çıkan milli oyuncu, 3 gol atarken 10 da asist yapma başarısı gösterdi.