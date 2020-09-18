Haberler Beşiktaş Nikola Kalinic Beşiktaş için Atletico Madrid'e rest çekti!

için 'e rest çekti!

'ın gündemindeki 'in, kulübü 'den ayrılmak için antrenmanlara bile çıkmadığı ortaya çıktı. Atletico Madrid’in idmanlarını yöneten Ortega, “Kalinic neden takıma katılmıyor?” sorusuna “İdari bir konu, kendisi izinli” yanıtını verdi. İspanyollar haberi “Kalinic bonservisini vermedikleri için idmanlara çıkmıyor” diye duyurdu! | Son dakika transfer haberleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 00:20 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 06:50
Nikola Kalinic Beşiktaş için Atletico Madrid'e rest çekti!

'ın santrfor adayları arasında 1 numarada yer alan , ile iplerini kopartıyor. Siyah-beyazlıların uzun süredir peşinde olduğu Hırvat forvet Beşiktaş'ın teklifine 'olumlu' yanıt verirken, kulübü Atletico Madrid ise önce 6, sonra 4 milyon euro bonservis bedeli talep etmişti. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi yıldız futbolcuya "Bonservisini kendin al, sana imza parası verelim" teklifini sundu. Bunun üzerine İspanyol kulübünün yetkilileriyle bir araya gelen Kalinic, bonservis konusunda indirim istedi. Ancak Atletico Madrid'den "olumsuz" yanıt alan Hırvat forvet, sakatlığı olmamasına rağmen son üç gündür takımla idmanlara çıkmamaya başladı.

ATLETICO'YLA İPLERİ KOPARDI!

Simeone'nin karantina nedeniyle yer almadığı idmanları yöneten Ortega, Kalinic'in neden idmanlara çıkmadığına dair gelen bir soruya, "Bu tamamen idari bir konu, kendisi izinli" cevabını verdi. İspanyol basınının iddiası ise şöyle: "Kalinic; Beşiktaş'ın teklif ettiği 1.5 milyon euro'ya karşılık kendisi için yönetimin 6 milyon euro talep etmesi üzerine ipleri kopardı!" Kalinic'in sözleşmesinin son sezonunda istediği şekilde ayrılmasına izin verilmemesi durumunda ocak ayında ayında istediği takıma gitmek istediği ve ayrıca parasını da almaya devam edeceği restini de çektiği iddia edildi.

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