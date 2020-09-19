Haberler Beşiktaş Kartal evinde uçmak istiyor! İşte Beşiktaş'ın Antalya maçı 11'i

Kartal evinde uçmak istiyor! İşte 'ın Antalya maçı 11'i

Sezonun ilk sınavında ’u yenen , bugün de karşısında kazanıp hem seri başlatmak hem de hafta içindeki Avrupa maçı öncesi moral yükseltmek istiyor. İşte 'ın, yardımcı antrenör Murat Şahin'le birlikte belirlediği Antalya maçı muhtemel 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 00:52 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 06:50
Kartal evinde uçmak istiyor! İşte Beşiktaş'ın Antalya maçı 11'i

Süper Lig'in ilk haftasında 'u 3-1'le geçip sezona iddialı bir başlangıç yapan , bugün de 'la karşılaşacak. Derbi zaferi sonrası hız kesmek istemeyen siyah-beyazlı takım, rakibinden de 3 puanı alıp galibiyet serisi başlatmak amacında. Aynı şekilde ilk hafta evinde 'ni 2-0 yenen Antalyaspor da puan ya da puanlar peşinde. Yeni sezonun Vodafone Park'ta oynanacak ilk karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş'ta - spor ile oynanan sezonun ilk derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan ve tedavisi süren 'un bugünkü karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

YALÇIN YİNE YOK
Öte yandan siyah-beyazlı ekipte yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için Trabzonspor maçında takımının başında yer alamayan teknik direktör , karantina süresi devam ettiği için bugün de kulübede olmayacak. Yalçın'ın yokluğunda geçen hafta olduğu gibi yardımcı antrenör Murat Şahin, Beşiktaş'ı kenardan yönetecek. Şahin'in Trabzon'da kazanan kadroyu bir zorunlu değişiklik dışında Antalyaspor'a karşı bozması beklenmiyor. Zorlu mücadeleden mutlak 3 puan hedefleyen , hafta içi oynayacağı Avrupa Ligi 3 eleme turu maçı için de moral bulmak istiyor.

49
Beşiktaş ile Antalyaspor, 'de 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de 'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 48 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah-beyazlıların attığı 105 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 43 gol kaydetti.

FORMA DORUKHAN'IN
Kalede Ersin'le başlayacak olan Şahin, defans dörtlüsünü Necip-Vida- Welinton ve N'Sakala'dan oluşturacak. Orta sahada Dorukhan'ın görev yapması beklenirken Mensah, Hasic ve Boyd hücumdaki diğer futbolcular olacak. Forvette Larin yer alacak.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Hasic, Ljajic, Mensah, Boyd, Larin

Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudryashov, Veysel, Sangare, Hakan, Fredy, Bünyamin, Amilton, Doğukan, Jahovic

EViNDE KOLAY YENİLMİYOR
Kartal, evinde Antalyaspor'a İstanbul'daki karşılaşmalarda büyük üstünlük kurmayı başardı. Siyahbeyazlılar, temsilcisiyle, iç sahadaki 24 karşılaşmanın 18'inden galibiyetle ayrıldı.

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