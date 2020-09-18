Haberler Beşiktaş Al Ahli'den Josef de Souza ve Beşiktaş'a dava!

Al Ahli'den de ve 'a dava!

ekiplerinden Al Ahli, sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek takımdan ayrılan de 'ya ve 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Kulübü'ne dava açıldığını duyururken, Brezilyalı futbolcudan konuyla ilgili flaş bir yanıt geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 23:21 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 23:30
Al Ahli'den Josef de Souza ve Beşiktaş'a dava!

Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve 'a olan de , siyah-beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Arabistan ekibi, bu transferden dolayı Beşiktaş'ı dava edeceğini açıkladı.

JOSEF DE SOUZA'DAN FLAŞ YANIT

Arap kulübüne konuyla ilgili yanıt veren Josef ise, "Neden imzaladığımız anlaşmayı göstermiyorsunuz? Neden sözleşmeyi feshetmeden önce kaç kare ödeme için yolladığımız e-maillleri paylaşmıyorsunuz? Maalesef Al Ahli'yi bir amatör yönetiyor. Kulüp çok büyük ancak yönetim küçük." ifadelerini kullandı.

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