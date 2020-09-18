Al Ahli'den Josef de Souza ve Beşiktaş'a dava!

Al Ahli ile sözleşmesini fesheden ve Beşiktaş'a transfer olan Josef de Souza, siyah-beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Arabistan ekibi, bu transferden dolayı Beşiktaş'ı dava edeceğini açıkladı.

JOSEF DE SOUZA'DAN FLAŞ YANIT

Arap kulübüne konuyla ilgili yanıt veren Josef ise, "Neden imzaladığımız anlaşmayı göstermiyorsunuz? Neden sözleşmeyi feshetmeden önce kaç kare ödeme için yolladığımız e-maillleri paylaşmıyorsunuz? Maalesef Al Ahli'yi bir amatör yönetiyor. Kulüp çok büyük ancak yönetim küçük." ifadelerini kullandı.