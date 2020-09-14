Real Betis’ten FIFA şikayeti

Beşiktaş ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden savunma oyuncusu Victor Ruiz'i renklerine bağlayan Real Betis kulübünün, İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) kayıt ettiremediği İspanyol futbolcuyu oynatabilmek için FIFA'ya başvuracağı bildirildi. Betis, yeni transferini RFEF'ye kayıt ettiremeyip, La Liga'nın ilk haftasında kadrosuna almadı. Real Betis, Ruiz ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, Beşiktaş'ın tazminat talebinden kaynaklanan yasal sorunu çözemediğinden bu futbolcuyu oynatamıyor.