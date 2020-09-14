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’ten FIFA şikayeti

ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden savunma oyuncusu 'i renklerine bağlayan kulübünün, İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) kayıt ettiremediği İspanyol futbolcuyu oynatabilmek için FIFA'ya başvuracağı bildirildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 23:51 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Real Betis’ten FIFA şikayeti

ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden savunma oyuncusu 'i renklerine bağlayan kulübünün, İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) kayıt ettiremediği İspanyol futbolcuyu oynatabilmek için FIFA'ya başvuracağı bildirildi. Betis, yeni transferini RFEF'ye kayıt ettiremeyip, La Liga'nın ilk haftasında kadrosuna almadı. Real Betis, Ruiz ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, Beşiktaş'ın tazminat talebinden kaynaklanan yasal sorunu çözemediğinden bu futbolcuyu oynatamıyor.