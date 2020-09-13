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Haberler Beşiktaş "Türkiye'nin en iyi orta sahası Beşiktaş'ta"

"'nin en iyi orta sahası 'ta"

'in ilk haftasında 'u evinde 3-1 mağlup eden lige 3 puanla başladı. Dev derbinin yankıları sürerken, tv yorumcusu siyah-beyazlılar için yaptığı değerlendirmede "'nin en iyi orta sahası Beşiktaş'ta" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 23:36 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 23:46
"Türkiye'nin en iyi orta sahası Beşiktaş'ta"

'in ilk haftasında oynanan - mücadelesi konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın özellikle ilk dakikalarında üstün olan taraf ev sahibi ekip Trabzonspor olsa da özellikle ilk yarının son çeyreğinde Beşiktaş oyuna ağırlığını koyarak soyunda odasına 1-0 üstünlükle gitti.

Karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin orta saha üstünlüğü dikkat çekerken tv yorumcusu siyah-beyazlılar için değerlendirmelerde bulundu. Engin yaptığı değerlendirmede "Beşiktaş Josef'i de aldı. 'nin en kaliteli orta sahası şu an Beşiktaş'ta" ifadelerini kullandı.