"Türkiye'nin en iyi orta sahası Beşiktaş'ta"

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın özellikle ilk dakikalarında üstün olan taraf ev sahibi ekip Trabzonspor olsa da özellikle ilk yarının son çeyreğinde Beşiktaş oyuna ağırlığını koyarak soyunda odasına 1-0 üstünlükle gitti.

Karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin orta saha üstünlüğü dikkat çekerken tv yorumcusu Sinan Engin siyah-beyazlılar için değerlendirmelerde bulundu. Engin yaptığı değerlendirmede "Beşiktaş Josef'i de aldı. Türkiye'nin en kaliteli orta sahası şu an Beşiktaş'ta" ifadelerini kullandı.