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09 Eylül 2020, Çarşamba
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gitmiyor

Umut Nayir gitmiyor

’ın 27 yaşındaki forveti, Erzurum’un teklifini geri çevirdi.

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde 'tan ayrılacağı gündeme gelen futbolcular arasında de yer aldı. Golcü futbolcuya, Süper Lig'in yeni takımlarından BB Erzurumspor talip oldu.

Teknik direktör Mehmet Özdilek'in beğendiği ve kadroda görmek istediği oyunculardan biri olan Umut için iyi ilişkilere sahip olan iki kulüp arasında görüşmeler hızlandı. Ancak golcü futbolcu, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeyi hedeflediğini belirterek, teklifi kabul etmedi. Nayir, geçen sezon 1221 dakika süre aldı ve 6 gol attı.

  1. 9.9.2020
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