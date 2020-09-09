Umut Nayir gitmiyor
Beşiktaş’ın 27 yaşındaki forveti, Erzurum’un teklifini geri çevirdi.
Süper Lig'de yeni sezon öncesinde Beşiktaş'tan ayrılacağı gündeme gelen futbolcular arasında Umut Nayir de yer aldı. Golcü futbolcuya, Süper Lig'in yeni takımlarından BB Erzurumspor talip oldu.
Teknik direktör Mehmet Özdilek'in beğendiği ve kadroda görmek istediği oyunculardan biri olan Umut için iyi ilişkilere sahip olan iki kulüp arasında görüşmeler hızlandı. Ancak golcü futbolcu, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeyi hedeflediğini belirterek, teklifi kabul etmedi. Nayir, geçen sezon 1221 dakika süre aldı ve 6 gol attı.
- 9.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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