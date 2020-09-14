Oğuzhan’ı kaybetti

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 23:48Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta herkesi üzen sakatlık yaşandı. Siyah-beyazlılarda mücadeleye ilk 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup, 50. dakikada sakatlandı. 27 yaşındaki futbolcu, Flavio ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Saha içerisinde ilk müdahalesi yapılan Oğuzhan'ın oyuna devam edemeyeceği anlaşılınca değişikliğe gidildi. Oğuzhan yerine Dorukhan Toköz oyuna girdi.