 BİZE ULAŞIN
Oğuzhan’ı kaybetti - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
Haberler Beşiktaş Oğuzhan’ı kaybetti

Oğuzhan’ı kaybetti

ile karşılaşan 'ta herkesi üzen sakatlık yaşandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 23:48 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Oğuzhan’ı kaybetti
ile karşılaşan 'ta herkesi üzen sakatlık yaşandı. Siyah-beyazlılarda mücadeleye ilk 11'de başlayan , 50. dakikada sakatlandı. 27 yaşındaki futbolcu, Flavio ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Saha içerisinde ilk müdahalesi yapılan Oğuzhan'ın oyuna devam edemeyeceği anlaşılınca değişikliğe gidildi. Oğuzhan yerine Dorukhan Toköz oyuna girdi.