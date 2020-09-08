Beşiktaş'ta sürpriz transfer! Adem Ljajic Genoa'ya...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına devam eden Kara Kartal için İtalyan basınında önemli bir haber gündeme geldi. İddialara göre Serie A ekibi Genoa, Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş, 2020-21 Süper Lig sezonuna bambaşka giriyor... Siyah beyazlılar, elindeki yüksek maaş kazanan isimlerle yollarını ayırmak istiyor ve bu çalışmalar Vida, Ljajic gibi isimler ön plana çıkıyor.
İtalyan medyasında Ljajic için özel bir habere yer verilirken, Beşiktaş'ın oyuncuyu satmak zorunda olduğu ifade edildi. Buna göre Sırp yıldızın İtalya Serie A'ya dönebileceği kaydedildi.
Birkaç hafta önce de Ljajic'in adı ayrılık için anılmıştı ancak herhangi bir gelişme olmamıştı. Şimdi ise iddialar daha güçlendi. Bu kez Genoa, Adem Ljajic'e talip oldu.
Genoa teknik direktörü Rolando Maran'ın 4-3-1-2 olan oyun sisteminde önemli bir yere sahip olabileceği belirtilen haberde, tecrübeli teknik adamın, Ljajic'i 2. forvet olarak değerlendireceği kaydedildi.
BONSERVİSİ NE KADAR?
Öte yandan Adem Ljajic için Beşiktaş'ın 4.5 milyon euro talep edeceği ve transferin bu ücrete sonlanabileceği aktarıldı.
- 08.09.2020
- Güncelleme: 08.09.2020 20:48
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta sürpriz transfer! Adem Ljajic Genoa'ya... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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