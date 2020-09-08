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08 Eylül 2020, Salı
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'ta sürpriz ! 'ya...

Beşiktaş'ta sürpriz transfer! Adem Ljajic Genoa'ya...

'ta son dakika haberi... Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına devam eden Kara Kartal için İtalyan basınında önemli bir haber gündeme geldi. İddialara göre Serie A ekibi , 'i transfer etmek istiyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, 2020-21 Süper Lig sezonuna bambaşka giriyor... Siyah beyazlılar, elindeki yüksek maaş kazanan isimlerle yollarını ayırmak istiyor ve bu çalışmalar Vida, Ljajic gibi isimler ön plana çıkıyor.

İtalyan medyasında Ljajic için özel bir habere yer verilirken, Beşiktaş'ın oyuncuyu satmak zorunda olduğu ifade edildi. Buna göre Sırp yıldızın İtalya Serie A'ya dönebileceği kaydedildi.

Birkaç hafta önce de Ljajic'in adı ayrılık için anılmıştı ancak herhangi bir gelişme olmamıştı. Şimdi ise iddialar daha güçlendi. Bu kez , 'e talip oldu.

Genoa teknik direktörü Rolando Maran'ın 4-3-1-2 olan oyun sisteminde önemli bir yere sahip olabileceği belirtilen haberde, tecrübeli teknik adamın, Ljajic'i 2. forvet olarak değerlendireceği kaydedildi.

BONSERVİSİ NE KADAR?
Öte yandan Adem Ljajic için Beşiktaş'ın 4.5 milyon euro talep edeceği ve transferin bu ücrete sonlanabileceği aktarıldı.

  1. 08.09.2020
  2. Güncelleme: 08.09.2020 20:48
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