Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı! Transfer yapılacak mevkiler...
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. "Şu anki limitimiz mevcut kadroya bile az geliyor" diyen Çebi, "Limitler çözülmeden transfer diye bir şey olmaz. Transfer görüşmesi yaptığımız 7-8 transfer var. Önceliğimiz santrfor, sağ bek ve kanat bölgesi" ifadelerini kullandı.
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