Tyler Bond!

Beşiktaş, Süper Lig'e derbi zaferiyle başlarken, Tyler Boyd attığı süper golle galibiyetin en önemli mimarı oldu. Siyah-beyazlı takımdaki performansı tartışılan 25 yaşındaki oyuncu, 29. dakikada müthiş bir gole imza attı. Sol taraftan gelişen atakta ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Boyd, hafif sağa çektikten sonra çok sert vurdu. Hüseyin'in kafasından seken top Uğurcan'ın üzerinden filelerle buluştu. Beşiktaş bu golle ilk tehlikeli atağında öne geçti.

TARİHE GEÇTİ

Bu gol Tyler Boyd'un Süper Lig kariyerinde ceza sahası dışından ilk golü olarak da kayıtlara geçti. Yeni Zelanda doğumlu ABD'li oyuncu siyah- beyazlı forma altında 30. resmi maçında 4'üncü golüne imza attı. Boyd Beşiktaş'ta ayrıca bir tane de asist gerçekleştirdi. Hatayspor ve takas için adı geçen Tyler Boyd'un Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı belirsiz.

HOCAYA ARMAĞAN EDİYORUM

Boyd maçtan sonra, "Galibiyeti bugün aramızda olamayan hocamıza armağan ediyorum. Lige iyi başladık. Saha iyi değildi. Buna rağmen istediğimiz performansı gösterdik ve üç puanı aldık. Taraftarlarımızın istediği ve Beşiktaş'a yakışır şekilde mücadele etmek önceliğimiz. Gol attığım için sevinçliyim." dedi.

ERSİN'DEN TEK HATA

Beşiktaş'ta 19 yaşında kaleyi teslim alan Ersin Destanoğlu, Trabzonspor karşısında yediği gol dışında hata yapmadı. Genç file bekçisi, Abdülkadir Ömür'ün attığı golde ise gerek yokken öne çıkınca topu filelerinde gördü.