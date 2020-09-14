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Başkan Çebi’den moral konuşması

Başkanı , karşılaşması öncesinde teknik ekip ve futbolcularla takımın kamp yaptığı otelde bir araya geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 23:47 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Başkan Çebi’den moral konuşması
Başkanı , karşılaşması öncesinde teknik ekip ve futbolcularla takımın kamp yaptığı otelde bir araya geldi. Başkan Çebi, sıcak bir ortamda gerçekleşen buluşmada, takıma yönelik moral konuşması yaptı. Beşiktaş Başkanı Çebi, siyah-beyazlılara Trabzonspor maçında başarılar diledi.

EN KÖTÜSÜ, TARAFTAR YOK
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'ye açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle herkesin büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Başkan Çebi, "Sezonun en kötü tarafı taraftarın olmaması. Taraftar benim için çok kıymetli. Beşiktaş taraftarı özellikle önemli, kıymetli" diye konuştu.