Başkan Çebi’den moral konuşması

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 23:47Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor karşılaşması öncesinde teknik ekip ve futbolcularla takımın kamp yaptığı otelde bir araya geldi. Başkan Çebi, sıcak bir ortamda gerçekleşen buluşmada, takıma yönelik moral konuşması yaptı. Beşiktaş Başkanı Çebi, siyah-beyazlılara Trabzonspor maçında başarılar diledi.
EN KÖTÜSÜ, TARAFTAR YOK
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK TV'ye açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle herkesin büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Başkan Çebi, "Sezonun en kötü tarafı taraftarın olmaması. Taraftar benim için çok kıymetli. Beşiktaş taraftarı özellikle önemli, kıymetli" diye konuştu.