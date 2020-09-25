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Elveda Avrupa

normal süresi 1-1 biten, uzatmalarda da eşitliğin bozulmadığı maçta; Welinton ve Larin penaltı atışlarını kaçırınca Avrupa defterini kapattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 00:19 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 06:50
Elveda Avrupa

Temsilcimiz , Avrupa defterini erken kapattı. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda, Portekiz ekibi 'yi ağırladı. 15'te Necip'in nefis asistinde topu kafayla filelere gönderen takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla kapanırken; 85'inci dakikada ise Portekiz ekibinden Bruno Moreira'nın golü skora denge getirdi ve maç uzatmaya gitti.

MENSAH VE TÖRE ATTI
15'şer dakikalık iki uzatma devresinde de takımlar skoru değiştiremeyince penaltı atışlarına geçildi. Beşiktaş adına Mensah ve ilk 2 penaltıyı gole çevirirken, Welinton ve Larin ise topu filelere göndermeyi başaramadı. Portekiz ekibi penaltılarda 4'te 4 yapınca Rio Ave, 5-3'lük skorla turu geçti.

YEDEKLER ŞAŞIRTTI
Beşiktaş'ta dün akşam ilk 11'in önemli isimleri yedek kaldı. Kaleci Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku, Vida'nın yerine Montero görev yaparken; sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Atiba'nın yerine de forma giydi. Mensah'ın yedek soyunduğu mücadelede hücuma desteği Ljajic verdi. Lig maçında ilk 11'de oynayan Ajdin Hasic ve Cyle Larin yedekler arasında yer alırken, bu isimlerin yerine Lens ve Güven Yalçın şans buldu.

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