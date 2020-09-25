Elveda Avrupa

Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa defterini erken kapattı. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda, Portekiz ekibi Rio Ave'yi ağırladı. 15'te Necip'in nefis asistinde topu kafayla filelere gönderen Güven Yalçın takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla kapanırken; 85'inci dakikada ise Portekiz ekibinden Bruno Moreira'nın golü skora denge getirdi ve maç uzatmaya gitti.

MENSAH VE TÖRE ATTI

15'şer dakikalık iki uzatma devresinde de takımlar skoru değiştiremeyince penaltı atışlarına geçildi. Beşiktaş adına Mensah ve Gökhan Töre ilk 2 penaltıyı gole çevirirken, Welinton ve Larin ise topu filelere göndermeyi başaramadı. Portekiz ekibi penaltılarda 4'te 4 yapınca Rio Ave, 5-3'lük skorla turu geçti.

YEDEKLER ŞAŞIRTTI

Beşiktaş'ta dün akşam ilk 11'in önemli isimleri yedek kaldı. Kaleci Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku, Vida'nın yerine Montero görev yaparken; sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Atiba'nın yerine de Oğuzhan Özyakup forma giydi. Bernard Mensah'ın yedek soyunduğu mücadelede hücuma desteği Ljajic verdi. Lig maçında ilk 11'de oynayan Ajdin Hasic ve Cyle Larin yedekler arasında yer alırken, bu isimlerin yerine Lens ve Güven Yalçın şans buldu.