Kartal'dan Aboubakar'a şartlı 'evet'!

Beşiktaş'ta forvet transferi görüşmeleri her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Burak Yılmaz gittiğinden bu yana birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlılar, rotasını yeniden Vincent Aboubakar'a çevirdi. Yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle Sergen Yalçın ve yönetimden bir türlü 'geçer' not alamayan Kamerunlu forvet için geçtiğimiz günlerde ilginç bir transfer görüşmesi gerçekleşti. Hem Beşiktaş kulübü hem de Aboubakar karşılıklı olarak birbirlerinden neler istediklerini açıkça dile getirdiler

TEMİNATLI SÖZLEŞME

İlk istek Kamerunlu golcüden geldi. Sözleşmesine 50 milyon euro'ya serbest kalır maddesi koyan Porto ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Vincent Aboubakar, Beşiktaş ile yaptığı görüşmede tek bir şartı masanın üstüne koydu; banka garantisi!.. Beşiktaş ile yapacağı 2+1 yıllık sözleşmede ödeme garantisi isteyen Aboubakar, bu ödemeleri banka kanalıyla garanti altına alarak "teminatlı sözleşme" imzalamak istediğini belirterek, "Bunun dışında sizden herhangi bir talebim olmayacak" ifadesini kullandı.

KOZLAR KARŞILIKLI

Beşiktaş yönetimi ise golcü oyuncunun bu talebi üzerine karşı hamlesini yaptı. Aboubakar'ın bu şartını değerlendirmeye alan siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcüye kendi şartlarını sundu. Aboubakar'a "1 aydan fazla sakatlıklarında sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkımız doğar" maddesini sunan siyah-beyazlılar, Kamerunlu futbolcunun özel şartlarla donatılan sözleşmeyi kabul etmesi durumunda bu hafta imzayı atacak. Şimdi gözler Aboubakar'ın yanıtına çevrilmiş durumda.

RAKAMINI İNDİRDİ

Porto'da 3 milyon euro kazanan Kamerunlu forvet, 1.5 milyon euro'ya imza atabileceğini belirtirken siyah-beyazlılar 750 bin euro önerdi. Suudi Arabistan'tan ciddi maaş teklifi alan Aboubakar ile 750 bin euro + ekstra başarı performansı üzerinden anlaşma yaptı.

146

Kariyerinde 283 maça çıkan Aboubakar 109 gol, 37 asist yaparak toplamda 146 gole direkt etki etmiş oldu. Beşiktaş forması altında 38 maçta 19 gol 4 asistle oynamıştı.