Ve Gökhan Töre Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Malatyaspor’dan ayrılan Gökhan Töre ile 1+1 senelik anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki oyuncu yıllık 4 milyon TL alacak. | Son dakika transfer haberleri...
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 00:13Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 06:50
Beşiktaş'ta Gökhan Töre düğümü çözüldü ve oyuncu yeniden siyah-beyazlı takıma döndü. Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini fesheden Gökhan, Beşiktaş'la anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünün ardından eski kulübüyle 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Tecrübeli kanat oyuncusunun Beiktaş'tan 4 milyon TL garanti ücret alacağı öğrenildi. Siyah-beyazlılar kadrosunu daha önce; N'Sakala, Welinton, Mensah, Atakan Üner, Montero ve Josef de Souza ile güçlendirmişti. Beşiktaş'ın bu sezonki 7'nci transferi olan usta krampon Gökhan Töre, takıma hazır olarak katılabilmek için her gün özel antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürmüştü.