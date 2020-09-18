Haberler Beşiktaş Ve Gökhan Töre Beşiktaş'ta

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, Malatyaspor’dan ayrılan ile 1+1 senelik anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki oyuncu yıllık 4 milyon TL alacak. | Son dakika haberleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 00:13 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 06:50
Ve Gökhan Töre Beşiktaş'ta
'ta düğümü çözüldü ve oyuncu yeniden siyah-beyazlı takıma döndü. 'la sözleşmesini fesheden Gökhan, Beşiktaş'la anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünün ardından eski kulübüyle 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Tecrübeli kanat oyuncusunun Beiktaş'tan 4 milyon TL garanti ücret alacağı öğrenildi. Siyah-beyazlılar kadrosunu daha önce; N'Sakala, Welinton, Mensah, Atakan Üner, Montero ve Josef de Souza ile güçlendirmişti. Beşiktaş'ın bu sezonki 7'nci transferi olan usta krampon Gökhan Töre, takıma hazır olarak katılabilmek için her gün özel antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürmüştü.
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