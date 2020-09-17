Sergen Yalçın'dan Nikola Kalinic yorumu! "Tam bana göre"

Beşiktaş'ın forvet adayları arasında ilk sırada yer alan Nikola Kalinic için teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarı devam ediyor. 47 yaşındaki çalıştırıcı yönetime verdiği son transfer raporunda, "Büyük hedeflerimiz var. Kalinic, tam benim oyun sistemime göre bir futbolcu. Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacaktır, eğer transferini gerçekleştirebilirsek bizi farklı yerlere taşır" dediği öğrenildi.

GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

32 yaşındaki futbolcunun menaceriyle gerçekleştirilen pazarlıklar sonrasında Hırvat oyuncuyla maaş artı bonuslar olmak üzere toplamda 2.5 milyon euro'ya el sıkışan Kartal, geri sayıma geçti. Atletico Madrid'le kontratını tamamlamasının ardından Beşiktaş'ın özel uçağıyla İspanya'dan Türkiye'ye getirilmesi planlanan başarılı golcüye, teknik ekibin de inancı tam.