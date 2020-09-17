Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan Nikola Kalinic yorumu! "Tam bana göre"

'dan yorumu! "Tam bana göre"

Teknik Direktörü , Hırvat golcü konusunda yönetime verdiği raporda “Tam benim oyun sistemime göre” yorumunu yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 22:18 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Sergen Yalçın'dan Nikola Kalinic yorumu! "Tam bana göre"

'ın forvet adayları arasında ilk sırada yer alan için teknik direktör 'ın ısrarı devam ediyor. 47 yaşındaki çalıştırıcı yönetime verdiği son raporunda, "Büyük hedeflerimiz var. Kalinic, tam benim oyun sistemime göre bir futbolcu. Beşiktaş'a büyük katkı sağlayacaktır, eğer transferini gerçekleştirebilirsek bizi farklı yerlere taşır" dediği öğrenildi.

GERİ SAYIMA GEÇİLDİ
32 yaşındaki futbolcunun menaceriyle gerçekleştirilen pazarlıklar sonrasında Hırvat oyuncuyla maaş artı bonuslar olmak üzere toplamda 2.5 milyon euro'ya el sıkışan , geri sayıma geçti. 'le kontratını tamamlamasının ardından Beşiktaş'ın özel uçağıyla 'dan 'ye getirilmesi planlanan başarılı golcüye, teknik ekibin de inancı tam.

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