Siyah-beyaz gece

Kartal, Trabzonspor'u yenerek hem üç puan aldı hem de ezeli rakibinin müthiş bir serisini sona erdirdi. Bordo- mavililer, 2018-19 sezonunun 21. haftasında 10 Şubat 2019'da deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından İstanbul takımlarına kaybetmemişti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'ya karşı söz konusu dönemde 13 lig maçı oynayan Fırtına, bu periyotta 5 galibiyet alırken, 8 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Beşiktaş, bordo- mavililerin 581 günlük yenilmezlik serisini dün sona erdirmiş oldu.

54'ÜNCÜ GALİBİYETİNİ ALDI

Kartal ile Fırtına 131. kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta siyah-beyazlılar 54, bordomavililer ise 45 kez galip geldi. 32 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın 182 golüne, Trabzonspor 146 golle karşılık verdi.

SAKATLIK KABUSU

Bordo-Mavili takımda sakatlıkları bulunan Trondsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı ve Salih Kavrazlı forma giyemedi. Teknik direktör Newton, kadroyu çok sayıda genç ile takviye etti. Bu arada geçirdikleri hastalık nedeniyle Doğan Erdoğan ve Bilal Başacıkoğlu da kadroda yer almadı.

İKİ YENİ İSİM ŞANS BULDU

Fırtına, 2020-21 sezonuna Beşiktaş derbisiyle başlangıç yaptı. Bordo-mavili takımın sahaya çıktığı ilk 11'de geçtiğimiz sezonda kadroda bulunan 10 isim yer alırken, yeni transfer olarak sadece Flavio kendisine şans bulabildi. Yedek kulübesinde ise geçen sezondan farklı olarak kiralıktan dönen stoper Edgar ile yeni transfer forvet Plaza yer aldı. Edgar ikinci yarıda girdi.