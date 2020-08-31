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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Menajeri görüşmede

Menajeri görüşmede

'ta gündeme gelmişti. Milli futbolcunun menajeri 'a geldi.

'ta gündeme gelmişti. Milli futbolcunun menajeri 'a geldi. Menajer Ersin Akan, Karaman'ın transferi için görüşmeler yapacak. Öte yandan küme düştüğü için Kenan Karaman'ın 2 milyon euro'ya serbest kalma maddesi de devreye girdi.
  1. 31.8.2020
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