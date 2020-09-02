Kalinic’te geri sayım
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından net bir forvet arayışlarını sürdürürken gündemine Nikola Kalinic'i almıştı. Edinilen bilgilere göre siyah beyazlılar, oyuncudan gelecek haberi bekliyor.
Burak Yılmaz'ın gitmesinin ardından Balotelli, Mandzukic, Niasse ve Papiss Cisse gibi isimlerle temasa geçen yönetim; Kalinic'ten gelecek haberi bekliyor.
Geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren tecrübeli futbolcuyu senelik 1.5 milyon euro + bonuslar karşılığı ikna etmeyi başaran siyah-beyazlıların; 32 yaşındaki yıldız golcünün İspanyol ekibiyle kontratını feshetmesinin ardından imzayı attıracağı bildirildi.
A. Madrid'den alacaklarına karşılık bonservisini talep edecek olan oyuncu, bu teklifinin kabul görmesi durumunda hemen İstanbul'a gelecek, aksi durumda Beşiktaş yönetimi B planını devreye sokacak.
- 2.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kalinic’te geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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