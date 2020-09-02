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02 Eylül 2020, Çarşamba
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’te geri sayım

Kalinic’te geri sayım

, 'ın ayrılığının ardından net bir forvet arayışlarını sürdürürken gündemine Nikola 'i almıştı. Edinilen bilgilere göre siyah beyazlılar, oyuncudan gelecek haberi bekliyor.

'ın gitmesinin ardından Balotelli, Mandzukic, Niasse ve gibi isimlerle temasa geçen yönetim; 'ten gelecek haberi bekliyor.

Geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren tecrübeli futbolcuyu senelik 1.5 milyon euro + bonuslar karşılığı ikna etmeyi başaran siyah-beyazlıların; 32 yaşındaki yıldız golcünün İspanyol ekibiyle kontratını feshetmesinin ardından imzayı attıracağı bildirildi.

A. Madrid'den alacaklarına karşılık bonservisini talep edecek olan oyuncu, bu teklifinin kabul görmesi durumunda hemen İstanbul'a gelecek, aksi durumda yönetimi B planını devreye sokacak.

  1. 2.9.2020
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