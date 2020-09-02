Kalinic’te geri sayım

Burak Yılmaz'ın gitmesinin ardından Balotelli, Mandzukic, Niasse ve Papiss Cisse gibi isimlerle temasa geçen yönetim; Kalinic'ten gelecek haberi bekliyor.

Geçen sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren tecrübeli futbolcuyu senelik 1.5 milyon euro + bonuslar karşılığı ikna etmeyi başaran siyah-beyazlıların; 32 yaşındaki yıldız golcünün İspanyol ekibiyle kontratını feshetmesinin ardından imzayı attıracağı bildirildi.

A. Madrid'den alacaklarına karşılık bonservisini talep edecek olan oyuncu, bu teklifinin kabul görmesi durumunda hemen İstanbul'a gelecek, aksi durumda Beşiktaş yönetimi B planını devreye sokacak.