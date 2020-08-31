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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Hazırlıklar tam gaz

Hazırlıklar tam gaz

, hazırlıklarını dün sabah gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.

, hazırlıklarını dün sabah gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5'e 2 çalışması ve kondisyon koşuları yaptı. Topla dayanıklılık çalışması yapan siyahbeyazlılar dünkü idmanda da istekli ve hırslı performansyıları ile dikkat çektiler. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün sabah gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.
  1. 31.8.2020
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