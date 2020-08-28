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28 Ağustos 2020, Cuma
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Orman’dan ses getiren paylaşım

Orman’dan ses getiren paylaşım

'ın eski başkanı , uzun bir süredir herhangi bir açıklama yapmıyordu. Orman, hesabından bir paylaşım yaparak suskunluğunu bozdu.

'ın eski başkanı , uzun bir süredir herhangi bir açıklama yapmıyordu. Orman, hesabından bir paylaşım yaparak suskunluğunu bozdu. Fikret Orman mesajında "Varsa Yoksa Beşiktaş, Yense Beşiktaş, Yenilse Beşiktaş, Dün Beşiktaş Bugün Beşiktaş, Yarın da Beşiktaş, Bir gün değil her gün Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

  1. 28.8.2020
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