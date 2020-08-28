Orman’dan ses getiren paylaşım

Kartal'ın eski başkanı Fikret Orman, uzun bir süredir herhangi bir açıklama yapmıyordu. Orman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak suskunluğunu bozdu. Fikret Orman mesajında "Varsa Beşiktaş Yoksa Beşiktaş, Yense Beşiktaş, Yenilse Beşiktaş, Dün Beşiktaş Bugün Beşiktaş, Yarın da Beşiktaş, Bir gün değil her gün Beşiktaş" ifadelerini kullandı.