Bu sözler çok konuşulur! 'Beşiktaş kümede kalmak için oynar' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Bu sözler çok konuşulur! "Beşiktaş kümede kalmak için oynar"

Bu sözler çok konuşulur! "Beşiktaş kümede kalmak için oynar"

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile karşılaşan Beşiktaş, mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrılırken, oynanan futbolda pek umut vaadedmemişti. Siyah-beyazlıların gösterdiği bu performans birçok otoriteden kötü not alırken, Sabah Gazetesi yazarlarından Hıncal Uluç, bu performansı ve Sergen Yalçın'ı sert bir dille eleştirdi. İşte usta yazarın o sözleri...

27 Ağustos 2020 Perşembe 15:19 Güncelleme: 27.08.2020 15:19
Bu sözler çok konuşulur! Beşiktaş kümede kalmak için oynar

İşin çok zor Çebi Başkan!..
Hem de nasıl zor, sevgili dostum, Çebi Başkan! Şu sıralar genç sevgililerle teknelerde, sahillerde, eğlence yerlerinde paparazzilere özel pozlar vererek nispet yapar gibi hayatın keyfini çıkaran Fikret Orman'ın bıraktığı Beşiktaş'a sahiplenen ve elini taşın altına koyan tek kişiydin.

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Bu sözler çok konuşulur! Beşiktaş kümede kalmak için oynar

Bilmediğin bir şey vardı. Orman enkaz da değil, bir dibi görünmez derin kuyu bırakmıştı. Kulübün tüm evrakları eline geçince anladın, dehşeti.. Yapacak fazla şey yoktu.
Başta futbolcuların, tüm camiadan yardım istedin.

Bu sözler çok konuşulur! Beşiktaş kümede kalmak için oynar

Necip dışında, fedakarlık yapan tek kişi çıkmadı. Camiadan elini cebine atan da..
Sıcak para ihtiyacını karşılamak için bir SMS mesaj kampanyası açtın. 20 milyon Beşiktaş taraftarından, her mesajla 20 lira göndermelerini istedin. "1 milyon Beşiktaşlı beşer mesaj atsa (ki ben attım başkan.. Galatasaraylı olduğum halde, dostun olduğum için attım beş mesaj) 100 milyon lira toplarım" diye düşündün. Onda birini zor topladın.

Bu sözler çok konuşulur! Beşiktaş kümede kalmak için oynar

..Ve çarşamba gecesi PAOK'la oynadın.. Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda..
Turu geçmen sadece Türkiye'ye çok ihtiyacı olan ülke puanı sağlamakla kalmayacak, kasana da ilk anda 30 milyon Euro koyacaktı.

Bu sözler çok konuşulur! Beşiktaş kümede kalmak için oynar

Seyrettik.. Bir mahalle takımından az öte bu beşinci sınıf Yunan takımına nerdeyse rezil olacak bir skorla kaybediyordun ki, 3-1'e razı olduk..
Seyrettiğim Beşiktaş, bu sezon kümede kalmak için oynar Başkan..
Dost acı söyler ama gerçek bu..
Bir defa gidenlerin yeri dolmamış..
Bu takımda Caner yok..
Gökhan yok.. Burak yok..

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