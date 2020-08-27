Bu sözler çok konuşulur! "Beşiktaş kümede kalmak için oynar"

Necip dışında, fedakarlık yapan tek kişi çıkmadı. Camiadan elini cebine atan da..

Sıcak para ihtiyacını karşılamak için bir SMS mesaj kampanyası açtın. 20 milyon Beşiktaş taraftarından, her mesajla 20 lira göndermelerini istedin. "1 milyon Beşiktaşlı beşer mesaj atsa (ki ben attım başkan.. Galatasaraylı olduğum halde, dostun olduğum için attım beş mesaj) 100 milyon lira toplarım" diye düşündün. Onda birini zor topladın.