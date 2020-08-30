Atakan: Artık hayalime ulaştım

Beşiktaş'ın yeni transferi Hüseyin Atakan Üner, küçüklüğünden beri taraftarı olduğu siyah-beyazlı takıma geldiği için mutu olduğunu söyledi. Atakan, "Artık hayalini kurduğum yerdeyim. Beşiktaş camiası için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.