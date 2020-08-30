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30 Ağustos 2020, Pazar
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Atakan: Artık hayalime ulaştım

Atakan: Artık hayalime ulaştım

'ın yeni transferi , küçüklüğünden beri taraftarı olduğu siyah-beyazlı takıma geldiği için mutu olduğunu söyledi.

'ın yeni transferi , küçüklüğünden beri taraftarı olduğu siyah-beyazlı takıma geldiği için mutu olduğunu söyledi. Atakan, "Artık hayalini kurduğum yerdeyim. Beşiktaş camiası için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

  1. 30.8.2020
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