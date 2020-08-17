Kara Kartal çifte mesaide
Yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren siyahbeyazlı takım idmanlarına devam edecek. Dünü izinli geçiren futbolcular bugün yeniden topbaşı yapacak.
Yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren siyahbeyazlı takım idmanlarına devam edecek. Dünü izinli geçiren futbolcular bugün yeniden topbaşı yapacak. İki antrenman gerçekleştirilecek. Kartallar, kondisyon ve taktik idmanları yapacak. Sıcaklar nedeniyle takıma fazla yükleme yapmak istemeyen teknik patron Sergen Yalçın idman programı üzerinde çalışmalar yapıyor.
- 17.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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