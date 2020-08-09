Beşiktaş'ın Mensah ısrarı! Yapılan flaş teklif ortaya çıktı

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok istediği Mensah transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Geçtiğimiz hafta Bodrum'da Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bazı kurmaylarıyla birlikte Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nı ağırlamış ve bu oyuncunun karşılığında sarıkırmızılı ekibe 3 futbolcu teklif etmişti. Ancak devreye Galatasaray'ın girmesiyle transferden herhangi bir sonuç alınamamıştı. Bu kez Ahmet Nur Çebi ikinci kez devreye girdi ve Berna Gözbaşı ile transfer şartlarını görüşerek işi bitirmek için yeni önerisini sundu. Daha önce 3 futbolcu teklifi yapan Beşiktaş, bu kez 4 oyuncu ve bir miktar para teklifinde bulundu. Başkan Nur Çebi, bu transferi bitirmek için tüm gücüyle uğraşırken, Mensah için son teklifini ileten siyah-beyazlılar Kayserispor'dan yanıt bekliyor.



Ganalı yıldız Mensah, profesyonel kulüp kariyerinde toplam 155 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 19 kez havalandıran 25 yaşındaki oyuncu, 22 de asist yaparken; toplamda 41 gole direkt olarak katkı sağladı.