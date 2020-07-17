Cenk Tosun sürprizi
Siyah-beyazlıların transfer listesine yeni bir isim daha eklendi, Cenk Tosun... Beşiktaş yönetimi, Everton’un yeni sezonda da kiralamayı düşündüğü milli forvet için İngiliz ekibiyle görüşecek. Başkan Çebi bizzat devrede.
Siyah-beyazlıların transfer listesine yeni bir isim daha eklendi, Cenk Tosun... Önümüzdeki sezon hem genç hem de tecrübeli futbolculardan oluşan bir kadro kurarak şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefleyen Beşiktaş, transferdeki büyük sürprizini Cenk Tosun ile yapmak istiyor. Geçtiğimiz sezon Crystal Palace'a kiralanan ancak sakatlığı sebebiyle yeniden Everton'a dönen Cenk Tosun, Ada ekibinin gelecek sezon planları arasında yer almıyor.
BAŞKAN BİREBİR GÖRÜŞECEK
Everton'un Cenk Tosun'u kiralamak istemesini fırsata çevirmek isteyen siyah- beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayını alarak milli futbolcu ile ilk temasını kurdu. Sergen Yalçın'ın daha önce "Bizi şampiyon yapabilir" dediği Cenk Tosun'un kiralık transferi için görüşen Beşiktaş yönetimi, milli futbolcuyu Türkiye'ye döndürmeye ikna etmek için büyük çaba harcıyor. Başkan Çebi'nin, Cenk'le bizzat konuşarak onu ikna edeceği ifade edildi.
- 17.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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