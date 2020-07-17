Cenk Tosun sürprizi

Siyah-beyazlıların transfer listesine yeni bir isim daha eklendi, Cenk Tosun... Önümüzdeki sezon hem genç hem de tecrübeli futbolculardan oluşan bir kadro kurarak şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefleyen Beşiktaş, transferdeki büyük sürprizini Cenk Tosun ile yapmak istiyor. Geçtiğimiz sezon Crystal Palace'a kiralanan ancak sakatlığı sebebiyle yeniden Everton'a dönen Cenk Tosun, Ada ekibinin gelecek sezon planları arasında yer almıyor.



BAŞKAN BİREBİR GÖRÜŞECEK

Everton'un Cenk Tosun'u kiralamak istemesini fırsata çevirmek isteyen siyah- beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayını alarak milli futbolcu ile ilk temasını kurdu. Sergen Yalçın'ın daha önce "Bizi şampiyon yapabilir" dediği Cenk Tosun'un kiralık transferi için görüşen Beşiktaş yönetimi, milli futbolcuyu Türkiye'ye döndürmeye ikna etmek için büyük çaba harcıyor. Başkan Çebi'nin, Cenk'le bizzat konuşarak onu ikna edeceği ifade edildi.