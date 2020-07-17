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17 Temmuz 2020, Cuma
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sürprizi

Cenk Tosun sürprizi

Siyah-beyazlıların listesine yeni bir isim daha eklendi, ... yönetimi, ’un yeni sezonda da kiralamayı düşündüğü milli forvet için İngiliz ekibiyle görüşecek. Başkan bizzat devrede.

Siyah-beyazlıların listesine yeni bir isim daha eklendi, ... Önümüzdeki sezon hem genç hem de tecrübeli futbolculardan oluşan bir kadro kurarak şampiyonluk mücadelesi vermeyi hedefleyen , transferdeki büyük sürprizini Cenk Tosun ile yapmak istiyor. Geçtiğimiz sezon 'a kiralanan ancak sakatlığı sebebiyle yeniden 'a dönen Cenk Tosun, Ada ekibinin gelecek sezon planları arasında yer almıyor.

BAŞKAN BİREBİR GÖRÜŞECEK
Everton'un Cenk Tosun'u kiralamak istemesini fırsata çevirmek isteyen siyah- beyazlılar, teknik direktör 'ın da onayını alarak milli futbolcu ile ilk temasını kurdu. Sergen Yalçın'ın daha önce "Bizi şampiyon yapabilir" dediği Cenk Tosun'un kiralık transferi için görüşen Beşiktaş yönetimi, milli futbolcuyu 'ye döndürmeye ikna etmek için büyük çaba harcıyor. Başkan 'nin, Cenk'le bizzat konuşarak onu ikna edeceği ifade edildi.

  1. 17.7.2020
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