Adem Ljajic kendini aştı
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, Aralık 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol attı. Tecrübeli orta saha Denizli sınavında en fazla kilit pas (5) atan, en fazla şut (3) atan, en fazla isabetli şut (2) atan, en fazla kilit pas (5) yapan, en fazla orta yapan (9) ve en fazla başarılı orta (4) yapan oyuncu oldu.
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, Aralık 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol attı. Tecrübeli orta saha Denizli sınavında en fazla kilit pas (5) atan, en fazla şut (3) atan, en fazla isabetli şut (2) atan, en fazla kilit pas (5) yapan, en fazla orta yapan (9) ve en fazla başarılı orta (4) yapan oyuncu oldu. Dün akşam 61 kez topla buluşan Ljajic'in pas yüzdesi 90.9 olarak belirlendi. Sadece 1 kez adam geçip, 2 faul aldı; hiç top kaptırmadı. 2 uzun topunda da isabet sağladı.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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