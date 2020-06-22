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22 Haziran 2020, Pazartesi
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kendini aştı

Adem Ljajic kendini aştı

'ın Sırp yıldızı , Aralık 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki maçında gol attı. Tecrübeli orta saha sınavında en (5) atan, en fazla şut (3) atan, en fazla isabetli şut (2) atan, en fazla kilit pas (5) yapan, en fazla orta yapan (9) ve en fazla başarılı orta (4) yapan oyuncu oldu.

'ın Sırp yıldızı , Aralık 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki maçında gol attı. Tecrübeli orta saha sınavında en (5) atan, en fazla şut (3) atan, en fazla isabetli şut (2) atan, en fazla kilit pas (5) yapan, en fazla orta yapan (9) ve en fazla başarılı orta (4) yapan oyuncu oldu. Dün akşam 61 kez topla buluşan Ljajic'in pas yüzdesi 90.9 olarak belirlendi. Sadece 1 kez adam geçip, 2 faul aldı; hiç top kaptırmadı. 2 uzun topunda da isabet sağladı.

  1. 22.6.2020
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