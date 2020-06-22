Bir galibiyet 3 maaşı çıkardı!

Bu 2.7 milyon TL pırıl pırıl parlayan Ersin, Rıdvan ve Erdoğan'ın 1 yıllık toplam maaşından daha yüksek. Rıdvan yıllık 450 bin TL kazanırken, Ersin 250 bin TL, Erdoğan ise 200 bin TL'ye oynuyor. Üç oyuncunun toplam maaşları 900 bin TL'yi buluyor. Denizli zaferi 3 gencin üç yıllık maaşlarını çıkardı.