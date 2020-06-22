Bir galibiyet 3 maaşı çıkardı!
Beşiktaş, Denizlispor'u 5-1'le geçti. Galibiyet primi olarak 2.7 milyon TL'yi kasaya koydu.
Bu 2.7 milyon TL pırıl pırıl parlayan Ersin, Rıdvan ve Erdoğan'ın 1 yıllık toplam maaşından daha yüksek. Rıdvan yıllık 450 bin TL kazanırken, Ersin 250 bin TL, Erdoğan ise 200 bin TL'ye oynuyor. Üç oyuncunun toplam maaşları 900 bin TL'yi buluyor. Denizli zaferi 3 gencin üç yıllık maaşlarını çıkardı.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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