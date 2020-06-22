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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Bir galibiyet 3 maaşı çıkardı!

Bir galibiyet 3 maaşı çıkardı!

, Denizlispor'u 5-1'le geçti. Galibiyet primi olarak 2.7 milyon TL'yi kasaya koydu.

Bu 2.7 milyon TL pırıl pırıl parlayan Ersin, Rıdvan ve Erdoğan'ın 1 yıllık toplam maaşından daha yüksek. Rıdvan yıllık 450 bin TL kazanırken, Ersin 250 bin TL, Erdoğan ise 200 bin TL'ye oynuyor. Üç oyuncunun toplam maaşları 900 bin TL'yi buluyor. zaferi 3 gencin üç yıllık maaşlarını çıkardı.

  1. 22.6.2020
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