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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Elneny kalıyor

Elneny kalıyor

'ın kiralık oyuncularından Elneny, seneye siyah-beyazlı formayı giyecek. gazetesi, Mısırlı oyuncunun bir yıl daha kiralık olarak 'de top koşturacağını yazdı.

'ın kiralık oyuncularından Elneny, seneye siyah-beyazlı formayı giyecek. İngiliz Daily Star gazetesi, Mısırlı oyuncunun bir yıl daha kiralama bedeli olmadan önümüzdeki sezonda da Beşiktaş forması giyeceğini iddia etti.
  1. 20.6.2020
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