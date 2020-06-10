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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş ‘Ozi mutlaka kalsın’

mutlaka kalsın’

‘Ozi mutlaka kalsın’

'ın için yönetimle bir görüşme yaparak oyuncunun takımda kalmasını söylediği bildirildi.

'ın için yönetimle bir görüşme yaparak oyuncunun takımda kalmasını söylediği bildirildi. Yalçın'ın "Oğuzhan'ı istemediğim şeklindeki haberler doğru değil. Mutlaka kalsın" dediği öğrenildi. Usta hocanın, 'yi orta sahada alternatif olarak kullanmak istediği gelen haberler arasında.
  1. 10.6.2020
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