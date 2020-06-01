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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Beşiktaşlılar her yerde!

Beşiktaşlılar her yerde!

'da polis tarafından uğradığı sonucu hayatını kaybeden cinayetine ilişkin tepkiler sürüyor.

'da polis tarafından uğradığı sonucu hayatını kaybeden cinayetine ilişkin tepkiler sürüyor. Dünya gündemine oturan bu cinayetle ilgili her geçen gün protestolar düzenleniyor. Bu protestolardan birinde arka planda görülen formalı bir şahıs dikkat çekti. Irkçılığa karşı tepkisini sürekli dile getiren Beşiktaşlı taraftarlar daha önce de Eto'o ve Balotelli'ye ırkçılık karşısında destek vererek dünya gündemine gelmişti.

  1. 1.6.2020
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