Beşiktaşlılar her yerde!
Amerika'da polis tarafından uğradığı ırkçı saldırı sonucu hayatını kaybeden George Floyd cinayetine ilişkin tepkiler sürüyor.
Amerika'da polis tarafından uğradığı ırkçı saldırı sonucu hayatını kaybeden George Floyd cinayetine ilişkin tepkiler sürüyor. Dünya gündemine oturan bu cinayetle ilgili her geçen gün protestolar düzenleniyor. Bu protestolardan birinde arka planda görülen Beşiktaş formalı bir şahıs dikkat çekti. Irkçılığa karşı tepkisini sürekli dile getiren Beşiktaşlı taraftarlar daha önce de Eto'o ve Balotelli'ye ırkçılık karşısında destek vererek dünya gündemine gelmişti.
- 1.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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