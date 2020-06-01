Beşiktaşlılar her yerde!

Amerika'da polis tarafından uğradığı ırkçı saldırı sonucu hayatını kaybeden George Floyd cinayetine ilişkin tepkiler sürüyor. Dünya gündemine oturan bu cinayetle ilgili her geçen gün protestolar düzenleniyor. Bu protestolardan birinde arka planda görülen Beşiktaş formalı bir şahıs dikkat çekti. Irkçılığa karşı tepkisini sürekli dile getiren Beşiktaşlı taraftarlar daha önce de Eto'o ve Balotelli'ye ırkçılık karşısında destek vererek dünya gündemine gelmişti.