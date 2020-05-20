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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Başkan Çebi’den mesajı

Başkan Çebi’den 19 Mayıs mesajı

Başkanı , Atatürk'ü Anma, Gençlik ve dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkanı , Atatürk'ü Anma, Gençlik ve dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Çebi "19 Mayıs, diriliştir. 19 Mayıs, can suyudur. 19 Mayıs, Türk Milleti'nin hiçbir şart altında esarete boyun eğmeyeceğini cihana bir kez daha haykırışıdır. 19 Mayıs'ı 'ye armağan eden, en büyük Beşiktaşlı Atatürk'tür; 19 Mayıs'ı, Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir" ifadelerini kullandı.
  1. 20.5.2020
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