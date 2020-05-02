Atiba: Hala oynayacak gücüm var

Beşıktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, TFF'nin Tam Saha dergisinde açıklamalar yaptı. Hutchinson; kariyeri, Beşiktaş'ın bu sezonki performansı, teknik direktör Sergen Yalçın ve koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Atiba siyah-beyazlı kulüple sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini belirterek, bir sezon daha futbol oynamak istediğini kaydetti

ANTRENÖR OLABİLİRİM

Fızıksel olarak iyi durumda olduğunu anlatan 37 yaşındaki oyuncu, "Hala futbol oynamaya yetecek gücümün olduğunu düşünüyorum. Aklımda en az bir sene daha profesyonel futbola devam etme planı var. Kulüple de devam etmek için birkaç kez görüştük ve nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz. Profesyonel futbol kariyerim sona erdikten sonra yine futbolla ilgili bir kariyere devam etmek istiyorum. Antrenörlük olabilir. Oyunun içinde kalmamın bana iyi geleceğini düşünüyorum" dedi.

YENİ HOCAYLA DEĞİŞTİK

Kanadalı futbolcu, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle yaşadıkları değişimi de şöyle dile getirdi: Sergen Yalçın takıma Beşiktaş kimliğini getirdi. İlk günden itibaren mücadeleye ve çok çalışmaya odaklandı. Taraftarların da desteği inanılmaz. Bana göre işler istediğimiz gibi, doğru yöne doğru gidiyor. Oynamamız gereken maçlar var ve takım içinde pozitif bir hava mevcut. Bu yüzden kalan maçları ve gelecek sezonu iple çekiyoruz.

KENDİME VAKİT KALMIYOR

Tecrübeli futbolcu, virüs nedeniyle evde geçen günlerini de şöyle anlattı: Bugünlerde vaktimin çoğunu ailemle, üç çocuğumla geçiriyorum. Antrenmanıma vakit ayırıyorum. Çocuklarım uyuduktan sonra da kendime fazla vakit kalmıyor ve genelde uyuyakalıyorum.

BURASI ZATEN EViMiZ

Atiba, Süper Lig'de kalan 8 haftanın sıkışık ve hızlandırılmış bir fikstürle tamamlanmasının en iyi seçenek olduğunu da belirtti. Kimsenin salgının nasıl seyredeceği konusunda net bilgisinin olmadığını vurgulayan siyah-beyazlı futbolcu, "Evde kalma süreci bittikten sonra nasıl ilerleneceği konusunda pek çok şey konuşuluyor. Fakat en iyi seçenek takvimi biraz sıkıştırmak ve hızlandırarak bu sezonu bitirmek ve ardından önümüzdeki sezonun hazırlıklarını yapmak gibi görünüyor. Her şey normale döndüğünde, umarım taraftarları da stadyumlarda görebileceğiz" görüşünü paylaştı.

Tüm dünyanın koronavirüs nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini anlatan Hutchinson, şöyle devam etti: Daha önce uzun yıllar görülmemiş bir felaket ve bu durumun ne kadar süreceğinin bilinmemesi, durumu daha da zorlaştırıyor. Hayatımızda pek çok şeyi değiştirebilecek bir durum bu. Ben de ailemle birlikte evdeyim ve durumumuz iyi. Çocuklarım okula gitmedikleri için keyifleri biraz yerinde diyebilirim. Yabancı futbolcuların çoğu doğal olarak ülkelerine dönmeyi tercih etti fakat ben yedi yıldır buradayım ve burası benim ve ailem için zaten evimizden uzak başka bir ev gibi. Çocuklarım burada doğdu, burası onların zaten evi.

MİLLİ TAKIMA ÖVGÜ

Hutchinson, 2020 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2020) katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı'ndan övgüyle bahsetti. Ay-yıldızlı futbolculardan Avrupa'nın büyük takımlarında oynayanlar olduğuna değinen Atiba, "Türk Milli Takımı son zamanlarda gerçekten iyi performans sergiledi ve geleceği parlak oyunculara sahip. İyi futbol oynuyorlar, birbirleriyle iyi anlaştıkları ve kimyanın yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Ayrıca Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayan oyuncular da mevcut. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda onları izlemek güzel olacak. Turnuvada da iyi bir sonuç elde etme şanslarının da yüksek olduğunu düşünüyorum. Şenol Güneş gibi çok önemli bir teknik direktöre sahipler" dedi.

SÖRLOTH SEZONA DAMGA VURDU

Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de bu sezon top koşturan Trabzonsporlu Nwakaeme ve Başakşehirli Visca'yı beğendiğini belirtti. Gol krallığı yarışında 19 golle zirvede yer alan Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un performansına da değinen Atiba Hutchinson "Trabzonspor'da Nwakaeme'yi çok beğeniyorum. Trabzonspor için çok önemli ve fark yaratan bir oyuncu. Çok yaratıcı bir oyun şekli var, gol yollarında etkili, asist yapıyor. Başakşehir'den Edin Visca'yı da beğeniyorum. Takımına golleri ve asistleriyle oldukça katkı sağlıyor. Birkaç sezondur yükselen grafiği var. Sörloth da bu sezona damgasını vuran oyunculardan. Neredeyse her maç gol atıyor ve Trabzonspor'un önemli oyuncularından biri" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'U DUYMUŞTUM

Yaklaşık 7 yıl önce Beşiktaş'a transfer olmadan önce İstanbul ile ilgili iyi şeyler duyduğunu anlatan tecrübeli oyuncu, şunları kaydetti: İstanbul'un modern ve yapabileceğiniz pek çok şeyin olduğu, kültürel olarak farklı ama ilgi çekici bir şehir olduğunu duymuştum. Geldiğimde de çok heyecanlıydım. Geldiğim ilk andan itibaren kendimi evimdeymiş gibi hissediyorum. Bu durum benim için pek çok şeyi kolaylaştırdı.

PREMIER LİG HAYALİMDİ

Kariyeriyle ilgili hiçbir zaman pişmanlık duyduğu kararlar almadığını ancak Premier Lig'de oynamanın hayali olduğunu anlatan Atiba, "Yaşadıklarım, oynadığım kulüpler için kendimi şanslı hissediyorum. Yaşadıklarımı dünyada hiçbir şeye değişmem diyebilirim. Fakat bir Dünya Kupası'nda oynama şansım olmadı, bunu isterdim. Premier Lig'de oynamak her zaman hayalimdi. Fakat verdiğim kararlar için asla pişman değilim" dedi.